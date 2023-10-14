Росіяни відновилися та намагаються оточити Куп’янськ - Сирський

Командувач Східного угруповування військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив про нові наступи Росії в районі Макіївки та на Куп’янському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Сирський, якого цитує Military Media Center.

"Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп’янському напрямку. Тривають важкі бої.

Головна мета ворога - розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл.

Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по нашим позиціям.

Втім, наші бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Він несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів".

Сирський побував на передовій, щоб ухвалити оперативні рішення та вивчити обстановку, він відвідав військові частини, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман".