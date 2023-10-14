ЗМІ: Саудівська Аравія припинила переговори з Ізраїлем щодо нормалізації відносин

Саудівська Аравія призупинила переговори з Ізраїлем щодо нормалізації відносин. Ер-Ріяд вступає в контакт з Іраном, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Reuters та Bloomberg.

У рамках свого турне країнами Близького Сходу держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Саудівську Аравію. Як зазначають ЗМІ, Саудівська Аравія довела свою позицію до США, які були ініціатором нормалізації відносин з Ізраїлем.

Джерела Bloomberg зазначили, що Ер-Ріяд описав цей крок як паузу, а не як завершення дипломатичних переговорів.

При цьому конфлікт ХАМАС та Ізраїлю також підштовхнув Саудівську Аравію до взаємодії з Іраном. Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман вперше телефоном поговорив з президентом Ірану.

Договір про нормалізацію відносин передбачає, що Саудівська Аравія визнає Ізраїль і почне з ним дипломатичні та торговельні відносини. У відповідь Саудівська Аравія хоче домогтися, щоб Ізраїль пішов на поступки палестинцям, а США надали гарантії безпеки та допомогу в ядерній програмі.

ЗМІ зазначають, що договір про нормалізацію відносин Саудівської Аравії та Ізраїлю - найважливіша мирна угода на Близькому Сході за останні десятиліття.

Напад ХАМАС на Ізраїль

У суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та обіцяв помститися терористам ХАМАС. Вчора армія оборони Ізраїля закликала жителів Сектора Гази евакуюватися на південь. На це їм дали добу. ООН розкритикувала заклики Ізраїля. ЗМІ вважають, що попередження Ізраїлю пов'язане із планами проведення наземної операції.