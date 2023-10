ЗМІ: США, Ізраїль та Єгипет домовилися про виведення з Гази іноземних громадян

Сполучені Штати, Ізраїль та Єгипет досягли домовленості щодо того, аби іноземні громадяни у секторі Гази могли залишити регіон, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє The Times of Israel, про це написали також The Washington Post.



Журналісти отримали інформацію від єгипетських посадовців на умовах анонімності.

Домовленість передбачає, що іноземні громадяни, яких ескалація застала на території сектору Гази, зможуть виїхати звідти до Єгипту через пункт пропуску Рафах у другій половині дня суботи. До перемовин також нібито був залучений Катар.

За словами одного зі співрозмовників, і Ізраїль, і ХАМАС та група "Ісламістський джихад" погодилися не створювати загрози і не заважати виїзду іноземців. На додачу, тривають перемовини про те, щоб впустити у сектор транспорт з гуманітарною допомогою для цивільного населення через цей же пункт пропуску.

Домовленість не поширюється на іноземців, які опинилися в заручниках після набігу ХАМАС на ізраїльські селища.

Раніше Ізраїль оголосив, що цивільним палестинцям варто виїхати з північної частини сектора Гази.

Нагадаємо, перший міністр Шотландії казав, що у секторі Гази через ескалацію застрягли батьки його дружини-палестинки, які живуть у Британії, але поїхали туди навідати родичів.