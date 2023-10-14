В центрі Варшави чоловік погрожував підірвати себе посеред площі

На центральній площі Варшави невідомий чоловік погрожував підірвати себе. Перед цим він виліз на пам'ятник жертвам Смоленської катастрофи, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє PAP.

Інцидент стався лише за день до парламентських виборів в Польщі.

Після переговорів з поліцією чоловік все ж зліз з меморіалу та здався правоохоронцям. Перед цим перемовник розмовляв із затриманим через грамофон. На місці подій працювали контртерористичні підрозділи.

Загалом було залучено кілька сотень правоохоронців.

Plac Piłsudskiego i okolica otoczona przez policję i wyłączona z ruchu. Na Pomnik Smoleński wszedł mężczyzna, który grozi, że się wysadzi pic.twitter.com/mX0OXaH5Ll — Hubert Biskupski (@hbiskupski) October 14, 2023

Згідно з неофіційними даними, затриманий погрожував підірвати себе. При собі він мав рюкзак й ще якийсь предмет в руці.

#Warszawa. Zamaskowany mężczyzna miał wtargnąć na Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej grożąc detonacją ładunku wybuchowego. Teren wokół jest odgrodzony. Na miejscu są saperzy. pic.twitter.com/6ZOd7U3N96 — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) October 14, 2023