Переведення годинників на зимовий час у жовтні: коли та куди крутити стрілки

Щорічно у жовтні українці переводять годинники на зимовий час. Відбувається це вже багато років і регламентується відповідною постановою Кабінету міністрів. Питання про скасування переведення годинників й досі не врегульоване, хоча депутати пропонують, аби українці залишилися на зимовому часі, повідомляє РБК-Україна.

Коли цього року ми будемо переводити годинники, для чого це було потрібно, розповідає сайт.

При підготовці матеріалу використані матеріали: постанова Кабміну №509, законопроєкт №4201, Wikipedia.

Коли будемо переводити годинники

У 2023 році українці перейдуть на зимовий час у неділю, 29 жовтня. Годинники потрібно буде перевести на 1 годину назад о 4:00 годині ранку. Фактично, 29 жовтня ми будемо спати на одну годину довше.

Варто зазначити, що електронні девайси (комп'ютери, планшети, смартфони та все, що підключено до мережі), перейдуть на новий час автоматично. Вручну потрібно буде перевести старі мобільні телефони та механічні годинники.

Щоб не забути про переведення годинника, можна встановити собі нагадування на смартфоні чи планшеті. Особливо, якщо у вас на 29 жовтня є певні важливі плани - зустріч, поїздка потягом чи іншим видом транспорту. Транспорт почне курсувати за зимовим часом від самого ранку 29 жовтня і часто через це виникає плутанина.

Для чого ми переводимо годинники

Щорічний перехід на зимовий час регламентується постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Згідно з цієї постанови, в Україні стрілки годинників переводять двічі на рік – у кінці березня на годину вперед, у зв'язку з переходом на літній час, та в кінці жовтня на годину назад – у зв'язку з переходом на зимовий час.

Разом з Україною годинники переводять у багатьох країнах світу – у США, Британії, Канаді, Австралії, Мексиці, Ізраїлі, у більшості країн ЕС. Загалом - у 72 країнах світу.

Вперше практику переведення годинників запровадили у Британії у 1908 році. До країн бувшого СССР ця практика раціонального використання електроенергії йшла доволі довго - аж до 1981 року.

Основна причина – для зменшення навантаження на енергоносії. Але багаторічна практика показала, що реальна економія складає у середньому 1-3%. І частина країн від переведення годинників просто відмовилася. Тим більше, що цей процес впливає на самопочуття людей і деяким людям потрібно до декількох тижнів для адаптації та переходу на новий графік.

У 1996 році в Україні рішенням Кабміну було регламентовано перехід на літній та зимовий час на державному рівні та встановлено дати – остання неділя березня та остання неділя жовтня.

Чому ми продовжуємо переводити годинники

Для України природним є саме зимовий час. І питання скасування переведення годинників обговорюється вже не один рік – як в Україні, та і в країнах ЕС.

У 2021 році народні депутати намагалися скасувати цю практику, але у другому читанні Верховна Рада законопроєкт № 4201 не підтримала. У країнах ЕС планували завершити переведення годинників так само у жовтні 2021 року, але відклали це рішення через пандемію.