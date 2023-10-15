Вибори у Польщі: опозиція може сформувати коаліцію
На парламентських виборах у Польщі попередньо перемагає керівна партія "Право і справедливість", яку очолює Ярослав Качинський. Про це свідчать результати екзитполу Ipsos, який опублікувала польська радіостанція RMF24, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
За даними екзитполу, голоси на виборах у Польщі розподіляться наступним чином:
- "Право і справедливість" – 36,8%.
- "Громадянська коаліція" – 31,6%.
- "Третій шлях" – 13%.
- Ліві – 8,6%.
- "Конфедерація" – 6,2%.
Так, партія "Право і справедливість" може отримати 200 місць в польському парламенту, "Громадянська коаліція" на чолі з експрем'єром Дональдом Туском - 163 місця, "Третій шлях" - 55 місць, ліві - 30 місць, а "Конфедерація" - 12 місць.
"Результати екзитполів дають нам четверту перемогу в історії нашої партії на парламентських виборах і третю перемогу поспіль. Це великий успіх нашої формації та нашого проекту для Польщі", - заявив лідер "ПіС" Качинський.
З 2015 року влада в Польщі належить консервативній партії "Право та справедливість", яка становить монобільшість у нижній палаті парламенту, Сеймі. Президент країни Анджей Дуда - також висуванець ПіС.
Додамо, одночасно з виборами у Польщі відбувався референдум з чотирма питаннями: продаж державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, стіна на кордоні Польщі та Білорусі, допуск нелегальних іммігрантів з Близького Сходу й Африки.