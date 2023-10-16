Байден може відвідати Ізраїль цього тижня – ЗМІ
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запросив президента США Джо Байдена відвідати Ізраїль цього тижня. Про це повідомляє Times of Israel, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
За даними джерел, офіс Нетаньяху та Білий дім вивчають деталі можливої поїздки та предметно розглядають запрошення.
Якщо Байден приїде до Ізраїлю, він стане першим главою держави, який відвідав країну після нападу ХАМАС 7 жовтня.
Незабаром у Білому домі прокоментували спілкування про можливий візит. Представник Ради національної безпеки Білого дому Адрієнн Вотсон зазначила:
"У нас немає планів про нову поїздку, про яку можна було б оголосити".