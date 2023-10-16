Курс валют НБУ на 16 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 16 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 15 жовтня знизився до рівня 36.37 за 1 долар.

Євро подешевшав на 36 коп. до 38.28 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 1 коп. до 3.74 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 49 коп. до 44.31 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 33 коп. до 40.09 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 10 коп. до 8.44 за 1 польський злотий.