Курс валют НБУ на 16 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 16 жовтня 2023 року
Курс долара порівняно з 15 жовтня знизився до рівня 36.37 за 1 долар.
Євро подешевшав на 36 коп. до 38.28 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 1 коп. до 3.74 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 49 коп. до 44.31 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 33 коп. до 40.09 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 10 коп. до 8.44 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.368 800
|EUR
|Євро
|38.278 200
|RUB
|рубль
|0.373 960
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.313 600
|CHF
|Швейцарський франк
|40.089 100
|PLN
|Польський злотий
|8.436 900