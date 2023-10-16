ППО вночі знищила дві ракети на 11 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 16 жовтня російські окупанти атакували Україну ракетами X-59 та "Іскандер-М", а також безпілотниками типу Shahed. Сили ППО знищили дві ракети та 11 дронів.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.
Ракетами росіяни атакували північні та східні регіони України. "Шахеди" окупанти спрямували у різних напрямках, зокрема на захід.
"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 Shahed-136/131", – йдеться в повідомленні.
Раніше Повітряні сили повідомляли про роботу ППО у Кіровоградській, Полтавській та Хмельницькій областях.