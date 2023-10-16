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ЗСУ за добу знищили понад 850 окупантів, літак та гелікоптер – Генштаб

ЗСУ за добу знищили понад 850 окупантів, літак та гелікоптер – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 860 окупантів, а також знищили 17 танків, 44 реактивні системи залпового вогню, літак, гелікоптер та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 288 630 (+860) осіб ліквідовано;
  • танків – 4965 (+17) од.;
  • бойових броньованих машин – 9385 (+23) од.;
  • артилерійських систем – 6910 (+44) од.;
  • РСЗВ – 814 (+1) од.;
  • засоби ППО – 547 од.;
  • літаків – 318 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 317 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11) од.;
  • крилаті ракети – 1531 од.;
  • кораблі/катери – 20 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9271 (+22) од.;
  • спеціальна техніка – 981 (+5) од.

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