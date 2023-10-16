ЗСУ за добу знищили понад 850 окупантів, літак та гелікоптер – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 860 окупантів, а також знищили 17 танків, 44 реактивні системи залпового вогню, літак, гелікоптер та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 288 630 (+860) осіб ліквідовано;
- танків – 4965 (+17) од.;
- бойових броньованих машин – 9385 (+23) од.;
- артилерійських систем – 6910 (+44) од.;
- РСЗВ – 814 (+1) од.;
- засоби ППО – 547 од.;
- літаків – 318 (+1) од.;
- гелікоптерів – 317 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11) од.;
- крилаті ракети – 1531 од.;
- кораблі/катери – 20 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9271 (+22) од.;
- спеціальна техніка – 981 (+5) од.