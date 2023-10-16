Із Ізраїлю вилетів другий евакуаційний літак з українцями – посольство

16 жовтня з Ізраїлю відлетів другий евакуаційний літак зі 155 українцями на борту.﻿ Про це заявило посольство України в Ізраїлі, повідомляє Українська правда.

"16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до м.Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей" , – йдеться в повідомленні.

Посольство повідомляє, що посприяло оформленню необхідних процедур та документів для вильоту.