У Києві почали вмикати опалення для житлових будинків – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ 16 жовтня розпочинає підключення до тепла житлових будинків, повідомляє Економічна правда.

За його словами, уже з 17 жовтня синоптики прогнозують стабільне зниження температури.

"А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі, (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів.

Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання" , - пояснив Кличко.

Усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами, додав він.

9 жовтня Київ розпочав підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури - лікарні, школи, садки.

Згодом повідомлялось, що у Києві підключили до тепла вже 44 заклади соціальної сфери - серед них 20 медзакладів, 2 школи 8 дитячих садків, 14 адмінбудівель і закладів соціально-побутового напряму.