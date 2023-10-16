У Києві почали вмикати опалення для житлових будинків – Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ 16 жовтня розпочинає підключення до тепла житлових будинків, повідомляє Економічна правда.
За його словами, уже з 17 жовтня синоптики прогнозують стабільне зниження температури.
"А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі, (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів.
Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", - пояснив Кличко.
Усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами, додав він.
9 жовтня Київ розпочав підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури - лікарні, школи, садки.
Згодом повідомлялось, що у Києві підключили до тепла вже 44 заклади соціальної сфери - серед них 20 медзакладів, 2 школи 8 дитячих садків, 14 адмінбудівель і закладів соціально-побутового напряму.