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Росіяни атакували Кіровоградщину ракетами і "Шахедами", є постраждалий – ОВА

Росіяни атакували Кіровоградщину ракетами і "Шахедами", є постраждалий – ОВА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Уночі 16 жовтня російські окупанти обстріляли ракетами та безпілотниками Кіровоградську область. Працювала ППО, але є і влучання.

Про це повідомив﻿ голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Всю ніч ворог тероризував Кіровоградщину ракетами і дронами. Працювало ППО. Є збиття, на жаль є й влучання", – йдеться в повідомленні.

Одну людина постраждала, потерпілого доставили до в лікарні.

Руйнувань цивільної інфраструктури немає.

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