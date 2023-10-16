Росіяни атакували Кіровоградщину ракетами і "Шахедами", є постраждалий – ОВА
Уночі 16 жовтня російські окупанти обстріляли ракетами та безпілотниками Кіровоградську область. Працювала ППО, але є і влучання.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Всю ніч ворог тероризував Кіровоградщину ракетами і дронами. Працювало ППО. Є збиття, на жаль є й влучання", – йдеться в повідомленні.
Одну людина постраждала, потерпілого доставили до в лікарні.
Руйнувань цивільної інфраструктури немає.