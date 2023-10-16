Більше українців стали вірити у конфлікт між політиками та військовими

За останній рік зросла кількість українців, які вірять у проросійські наративи про конфлікт між політичним і військовим керівництвом, про те, що Захід втомився від допомоги Україні і про те, що українська влада готова піти на поступки Росії.﻿ Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 29 вересня − 9 жовтня, повідомляє Українська правда.

"За останній рік з 14% до 32% стало більше тих, хто вірить у наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни та командуванням армії. Разом з цим більшість населення України – 54% (у вересні 2022 року – 71%) – продовжують дотримуватися погляду, що політичне керівництво та військове командування діють злагоджено як одна команда" , – йдеться в повідомленні.

Між вереснем 2022 року і жовтнем 2023 року стало трохи більше тих, хто вважає, що влада може піти на неприйнятні компроміси – з 5% до 12%.

Однак, підкреслюють соціологи, при цьому абсолютна більшість українців – 80% – продовжують вважати, що влада не піде не неприйнятні для України компроміси (у вересні 2022 року таких було 87%).

Також помітно зросла і частка тих, хто вважає, що Захід утомлюється від України, його підтримка слабне і взагалі Захід хоче від України поступок Росії – з 15% у вересні 2022 року до 30% у жовтні 2023 року.

Але і тут соціологи наголошують, що все ж більшість населення країни наразі – 63% (у вересні 2022 – 73%) вважають, що Захід продовжує допомагати Україні і хоче, щоб війна закінчилася на прийнятних для України умовах.

"У всіх регіонах простежується тенденція зростання частки тих, хто вірить у наявність конфліктів між політичною владою та командуванням армії, а також що Захід утомлюється від України. Водночас у всіх регіонах більше тих, хто дотримується протилежного погляду про відсутність конфліктів та про продовження підтримки з боку Заходу.

Також у всіх регіонах більшість населення впевнені, що влада України не піде на неприйнятні для України компроміси" , − наголосили у КМІС.

Дослідження проходило 29 вересня − 9 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 010 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,5% − для показників, близьких до 5%.

Зазначається, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.