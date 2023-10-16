У ЗСУ розповіли особливості нічної повітряної атаки РФ на Україну

Російські окупанти під час нинішньої нічної повітряної атаки із застосуванням ударних дронів і ракет били центральними та південно-східними регіонами України. Роботу сил та засобів протиповітряної оборони ускладнювали погодні умови. Про це заявила речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Офіцер також зазначила, що повітряні цілі знову мали складну траєкторію руху. Противник запускав "Шахеди" з різних напрямків.

Так, війська РФ розраховували маршрути, щоб "Шахеди" оминали системи ППО ЗСУ.

Крім того, бійцям ЗСУ приходило збивати ворожі "Шахеди" у складних погодних умовах, оскільки на півдні країни були шторми, а також - сильний поривчастий вітер.

У південних регіонах ударних дронів ворога було не так багато - в основному "Шахеди" були сконцентровані на переході в інші області.

"Разом з тим говорити про нову тактику рано. Вони продовжують маневрову тактику. Те, що вони вже застосовували", - пояснила офіцер.

Нагадаємо, сили ППО вночі знищили﻿ дві ракети Х-59 та 11 безпілотників Shahed.