Вибори у Польщі: оприлюднили оновлені результати екзитполу

Польське агентство Ipsos оприлюднило оновлені результати опитування на виході з виборчих дільниць, проведене на парламентських виборах у Польщі, що підтверджує високі результати опозиційних партій і формальну перемогу керівної партії, повідомляє Європейська правда.

Вранці у понеділок Ipsos опублікувало оновлені результати екзит-полу на замовлення TVN, Polsat і TVP, що враховували опитування виборців, проведені пізно увечері (результати першого екзит-полу опублікували о 21 годині).

Загальна картина майже не змінилася: "Право і справедливість" прогнозовано отримає 36,6% (порівняно з 36,8% у вечірніх результатах), блок "Громадянська коаліція" – 31% (порівняно з 31,6% у попередньому), "Третій шлях" – 13,5%(у попередньому – 13%), "Лівиця" – 8,6% (без змін), "Конфедерація" – 6,4% (у попередньому – 6,2%).

Таким чином, за оновленим прогнозом опозиційні сили все одно матимуть більшість у Сеймі. Якщо результати виборів відповідатимуть екзит-полу, ПіС отримує 198 місць, "Громадянська платформа" – 161, "Третій шлях" – 57, "Лівиця" – 30, "Конфедерація" – 14.

В опозиції кажуть про фактично перемогу, хоча формально перше місце отримала керівна партія "Право і справедливість". Фактичний підрахунок голосів ще на початковому етапі.