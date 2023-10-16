Bloomberg: Німеччині загрожує друга рецесія за рік

Німеччині, найбільшій економіці Євросоюзу, загрожує друга рецесія за рік. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані економістів, повідомляє Ліга.Фінанси.

Згідно з експертним опитуванням, яке провело агентство, валовий внутрішній продукт найбільшої економіки Європи у третьому кварталі скоротився на 0,2%, а до кінця року впаде ще на 0,1%.

Аналітики очікують, що у 2023 році ВВП Німеччини впаде на 0,4% і збільшиться лише на 0,5% в наступному. Це означає значно слабше відновлення економіки, ніж очікувалося в нещодавніх прогнозах Міжнародного валютного фонду (0,9%) або уряду Німеччини (1,3%).

"Економічне зростання буде слабким протягом багатьох років через низку структурних проблем. Серед них – низький експортний попит у Китаї та енергетична криза" , – прогнозує старший економіст дослідницького інституту Handelsblatt Денніс Хухзермеєр.

Країні потрібні структурні реформи у сфері цін на енергоносії, інфраструктури та міграції, сказав головний виконавчий директор Deutsche Bank AG Крістіан Сьювінг. "Якщо ми це зробимо, я думаю, Німеччина знову побачить зростання. Ймовірно, у 2024 році цифри ще будуть не такими, на які ми сподіваємося, але з 2025-го" , – сказав він.