Боєць ГУР розповів про участь Буданова в спецопераціях

Спецпризначенців Головного управління розвідки нерідко відправляють на завдання, де доводиться стикатися з кратною перевагою ворога. У деяких з операцій безпосередньо бере участь і їхній начальник - Кирило Буданов. Про це розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович" , - розповів "Лютий".

За його словами, Буданов буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 росіян здатися у полон.