Боєць ГУР розповів про участь Буданова в спецопераціях
Спецпризначенців Головного управління розвідки нерідко відправляють на завдання, де доводиться стикатися з кратною перевагою ворога. У деяких з операцій безпосередньо бере участь і їхній начальник - Кирило Буданов. Про це розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович", - розповів "Лютий".
За його словами, Буданов буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 росіян здатися у полон.
"Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, знаходиться начальник ГУР", - пригадав боєць.