Ізраїльська армія евакуює жителів прикордоння з Ліваном

Ізраїль оголосив евакуацію жителів прикордонних з Ліваном громад, повідомляє Українська правда.

"Національне управління з надзвичайних ситуацій Міністерства оборони та ЦАХАЛ оголошують про реалізацію плану евакуації жителів північного Ізраїлю, які проживають в зоні до 2 кілометрів від ліванського кордону, в гостьові будинки, що фінансуються державою" , – йдеться в повідомленні.

До плану евакуації включено 28 громад, а саме: Гаджар, Дішон, Кфар-Юваль, Марґаліот, Метула, Авівім, Довев, Мааян-Барух, Барам, Манара, Іфтач, Малкія, Місґав-Ам, Йір'он, Дафна, Араб-аль-Арамше, Шломі, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Заріт, Шомера, Бецет, Адаміт, Рош-ха-Нікрам, Ханіта і Кфар Гіладі.

Реалізацію плану схвалив міністр оборони країни Йоав Галант. Його реалізовуватимуть голови місцевих муніципалітетів, Міністерство внутрішніх справ та Національне управління з надзвичайних ситуацій.

8 жовтня ліванська "Хезболла" заявила, що обстріляла Ізраїль ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями, Армія оборони Ізраїлю відповіла артилерією та БПЛА. Ізраїль повідомив, що розгорнув війська в очікуванні вторгнення з території Лівану, стались перші сутички на кордоні.

13 жовтня "Хезболла" заявила, що "повністю готова" приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.

15 жовтня тимчасові сили ООН у Лівані заявили, що в їхню штаб-квартиру в південно-ліванському місті Ен-Накура влучила ракета.

16 жовтня армія Ізраїлю заявила, що завдала удару у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.