Головнокомандувач призначив нового начальника Львівського обласного ТЦК

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після скандалу с побиттям цивільного чоловіка призначив нового очільника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).﻿ Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє Українська правда.

"Львівщина має нового очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно ﻿﻿ до наказу головнокомандувача Збройних сил України ним став полковник Артур Ніязов" , – зазначив він.

Козицький повідомив, що до свого нового призачення Ніязов проходив службу на посаді начальника відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796.

Нагадаємо, 11 жовтня Львівський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку через відео, на якому люди у військовій формі лупцюють цивільного чоловіка.

Перед цим, 10 жовтня львівські медіа повідомили, що начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 41-річного полковника, героя України Дениса Чаюка було звільнено з посади.

Повідомлялося, що Чаюка призначили на посаду заступника командира однієї з військових частин.