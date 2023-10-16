Російські окупанти за добу обстріляли 12 областей – зведення ОВА

Упродовж доби російські загарбники здійснили атаки на 12 областей України, застосовували ударні дрони, авіацію, РСЗВ, артилерію. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 понеділка, 16 жовтня, повідомляє Укрінформ.

Вночі ворог атакував Хмельницьку область "Шахедами", працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає.

У Полтавській області вночі ворог атакував Миргородський район ракетами та БпЛА. Влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них - десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає.

Кіровоградську область вночі ворог тероризував ракетами і дронами. Працювала ППО. Є збиття, дані щодо влучань уточнюються. Руйнувань цивільної інфраструктури немає.

У Чернігівській області за добу стались два обстріли. Ворог двічі запускав некеровані авіаційні ракети. Вибухи зафіксовані у Семенівській та Новгород-Сіверській громадах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Сумській області вночі росіяни здійснили два мінометних обстріли Краснопільської громади. Зафіксовано 13 вибухів. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Краснопільська громади. Без наслідків

У Запорізькій області загарбники завдали 134 удари по 23 населених пунктах. По території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Кам'янського, Степового, Плавнів, Малих Щербаків та інших прифронтових міст та сіл було 111 артобстрілів.

Ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Червоному та Степовому, 9 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Білогір'я й Малої Токмачки, а також вгатив п’ятьма авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці.

Внаслідок артудару військовослужбовців РФ по Малій Токмачці поранення отримала 76-річна жінка. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровську область вночі агресор атакував ракетами. Одну збили військові з ПвК «Схід». Інша поцілила по території Дніпровського району. П'ять разів ворог бив по Нікопольському району. Застосував важку артилерію та РСЗВ "Град".

У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт, сквер. Понівечені п'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепило газопровід та лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин. У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.

Вчора вдень ворог скерував важку артилерію на два райони Дніпропетровщини - Нікопольський та Криворізький. У першому поцілив по районному центру, Покровській та Марганецькій громадах.

Загалом там пошкоджено 20 приватних будинків, п'ять господарських споруд і складське приміщення, побиті лінії електропередач. У трьох селах без світла залишилося майже 1900 родин. Частково їх вже заживили. Через обстріл були знеструмлені й деякі оселі у Грушівській громаді Криворізького району; фахівці відновили мережі.

У Харківській області минулої доби на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди Богодухівського району, Вовчанські Хутори, Гатище, Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Синьківка, Кучерівка, Іванівка. Авіаційних ударів зазнали Піщане, Дружелюбівка, Чернещина.

Вчора зранку у смт Борова Ізюмського району госпіталізована 65-річна жінка, яка зазнала поранення внаслідок обстрілу.

Вчора вдень росіяни обстріляли c. Глушківка Куп'янського району. Пошкоджено приватний житловий будинок, гараж.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено багатоквартирний та приватний будинок. Ввечері ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. У с. Кам'янка Ізюмського району 14-річний хлопець наступив на міну типу "Пелюстка". Госпіталізований з травматичною ампутацією стопи.

У Луганській області зросла кількість авіаційних ударів ворога по визволених селах. За учора постраждали Надія, Білогорівка, Новолюбівка, територія Серебрянського лісництва. За добу ворог здійснив 136 обстрілів.

У Донецькій області минулої доби під вогнем росіян перебували 18 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Курахівка, смт Очеретине, с.Архангельське, с.Верхньокам’янське, с.Ганнівка, с.Диліївка, с.Колодязі, с.Маркове, с.Нетайлове, с.Новоселівка Перша, с.Новоукраїнка, с.Соловйове.

Пошкоджено 25 житлових будинків, з них три багатоквартирні, цех ТОВ «Універсал-Керам», господарча споруда, гараж, три цивільних автомобіля, ЛЕП, трансформаторна підстанція, будівля Палацу культури, вантажний автомобіль, церква, котельня, газова труба. На Донеччині за добу четверо поранених.

У Миколаївській області вчора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів та з РСЗВ по Очакову та узбережжю. Постраждалих немає. Також вчора ввечері зафіксовано ворожі артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.

У Херсонській області за добу ворог здійснив 97 обстрілів, з них по Херсону — 9 обстрілів. Росіяни поцілили у райони 31 населеного пункту; будівлю навчального закладу у Бериславському районі; підприємство у Херсонському районі; підприємство у Херсоні.

Минулої ночі внаслідок удару по Кізомису під вогонь потрапив 79-річний місцевий житель. Його з важкими травмами госпіталізували. Медики провели операцію і продовжують боротися за його життя.

Вчора зранку загарбники знову обстріляли Херсонщину з авіації. Випустили дві керовані авіабомби по передмістю Херсона. Є влучання у житлові будинки й об'єкт інфраструктури. Ще 21 КАБ випущено по восьми населених пунктах Бериславського та Херсонського районів

Росіяни накрили вогнем Золоту Балку. Зафіксовано близько 28 влучань. Було влучання у приватний будинок і господарські споруди. Також пошкоджено будівлю дитячого садка.