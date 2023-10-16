У держбюджеті гроші з серіалів можуть спрямувати на військових – нардеп

Верховній Раді запропонують розглянути зміни до проєкту бюджету на 2024 рік, відповідно до яких кошти на виробництво серіалів та на реконструкцію Музею Голодомору будуть спрямовані на інші цілі, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив перший заступник глави фінкомітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Депутат назвав ці правки "несподіваними"

"Із цікавих несподіванок в рішенні Комітету по бюджету: по-перше, пройшла правка мого колеги Цабаля, якою доручається уряду забрати 445 млн грн з видатків на виробництво серіалів. І відправити ці гроші на програму протезування військовослужбовців" , - повідомив Железняк.

По-друге, за його словами, пройшла правка народної депутатки Роксолани Підласої, відповідно до якої 574 млн грн, які призначалися на реконструкцію першої черги Музею Голодомору, спрямують на програму підтримки військових та інших категорій громадян.