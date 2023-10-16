Спецпредставниця США з відбудови прибула до України

Спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер прибула до Києва, повідомляє Європейська правда.

Про приїзд Пріцкер стало відомо з твіту посла США в Україні Бріджит Брінк, яка опублікувала спільне фото посадовиць з вокзалу.

Це перший візит Пріцкер в Україну з часу призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року. Вона вже зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Нагадаємо, повноваження спецпредставниці охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.