Держсекретар США знову прибув з візитом до Ізраїлю

Держсекретар США Ентоні Блінкен вдруге за тиждень прибув до Ізраїлю з візитом, повідомляє Європейська правда.

У Тель-Авіві у Блінкена заплановані переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та ізраїльським воєнним кабінетом.

Візит держсекретаря відбувається на тлі спроб влади США допомогти американським громадянам, які опинилися в пастці в Газі, дістатися до контрольно-пропускного пункту Рафах, що веде до Єгипту.

США також працюють з регіональними партнерами, щоб допомогти звільнити заручників, в тому числі американських громадян, захоплених бойовиками ХАМАС під час жорстокої атаки на Ізраїль 7 жовтня.

У неділю Блінкен пообіцяв, що КПП "буде відкритий" і що США працюють з ООН, Єгиптом, Ізраїлем та іншими країнами над координацією зусиль з надання допомоги.

Перед цим Ентоні Блінкен відвідував Ізраїль 12 жовтня та запевнив прем’єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.

Крім того, за даними ЗМІ, президент США Джо Байден може найближчим часом здійснити візит до Ізраїлю.