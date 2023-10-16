В Ізраїлі назвали кількість заручників, яких утримує ХАМАС

Речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі заявив, що підтверджена кількість заручників, які утримуються бойовиками ХАМАС у Газі, становить 199 осіб, повідомляє Укрінформ.

За його словами, ізраїльські військові вже зв’язалися з родинами заручників.

Зазначається, що серед заручників, яких терористи ХАМАС забрали в Газу після атаки минулого тижня, багато людей похилого віку, дітей і жінок.

Хагарі додав, що військові мають деяку інформацію про місцезнаходження заручників, яких утримує ХАМАС у секторі Газа.

"Ми докладаємо відважних зусиль, щоб спробувати зрозуміти, де знаходяться заручники в Газі, і ми маємо таку інформацію. Ми не будемо здійснювати атаку, яка б поставила під загрозу наших громадян" , — сказав Хагарі на пресконференції.

Водночас він не уточнив чи усі 199 заручників є ізраїльтянами, чи серед них є іноземці.

Раніше у міністерстві закордонних справ Ізраїлю оновили дані про загиблих та зниклих безвісти громадян інших держав після нападу на країну терористів ХАМАС. Всього в результаті нападу ХАМАС в Ізраїлі загинуло 148 іноземців, зникли ще 143 людини.