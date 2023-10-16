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До України приїхав глава ОБСЄ

До України приїхав глава ОБСЄ
Фото: BMEIA/Gruber

До Києва прибув міністр закордонних справ Північної Македонії і глава ОБСЄ Буяр Османі. ﻿ Про це повідомляє македонське видання Сivil media, яке взяло в Османі коментар у вагоні потяга, повідомляє Європейська правда.

Буяр Османі зауважив, що Україна є топпріоритетом під час головування його країни в ОБСЄ, тому що саме в  Україні вирішується майбутнє безпекової ситуації у Європі. 

"Коли під загрозою самі підвалини організації, потрібно фокусуватися на цьому. І саме це зараз відбувається в Україні – російська агресія проти України руйнує засади міжнародного порядку", – наголосив він. 

Османі зазначив, що розпочав головування своєї держави в ОБСЄ у 2023 році поїздкою в Україну, і тепер вирішив знову повернутися наприкінці року.  

Він також нагадав, що ОБСЄ має в Україні 21 проєкт, один з яких – розмінування. 

На відміну від більшості візитів закордонних гостей, які до останнього тримають у таємниці з міркувань безпеки, Османі оголосив про поїздку майже за добу наперед. Він зазначив, що планує зустрічі з українськими посадовцями, а також зі звичайними українцями. 

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