СБУ викрила викрили банду рекетирів на Івано-Франківщині

В Івано-Франківську викрили групу осіб, які вимагали неіснуючі борги у підприємця, повідомляє Українська правда.

"Банда діяла під контролем "смотрящого" за Івано-Франківською областю, відомого кримінального авторитета.

Учасники угруповання тероризували мешканців регіону, вимагали з них гроші та відбирали приватне майно. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації або комерційні спори, а потім виставляли "рахунок" за мирне вирішення проблеми", – повідомили в СБУ.

За даними джерела видання, йдеться про "авторитета" на прізвисько "Свят" він же Святослав Келебай (1976 року народження). Його спільники - 33-річний Назарій Шевчук та 39–річний Андрій Повх.

В СБУ зазначають, що зловмисники намагались обкласти "даниною" місцевих підприємців і поступово розширювали свій вплив на прилеглі регіони України.

За даними спецслужби, з початком повномасштабної війни бандити почали видавати себе за військових та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Вони обіцяли жертвам, що заберуть до себе "на нуль", де забиратимуть зарплату в рахунок сплати боргу. При цьому, як встановила СБУ, учасники банди оформили собі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Фото: СБУ

Правоохоронці задокументували факт вимагання 150 тис. гривень у місцевого підприємця.

За даними слідства, двоє прикарпатців-поплічників "авторитета" вимагали грошові кошти у підприємця. Вони погрожували потерпілому насильством та требували 150 000 гривень неіснуючого боргу.

Побоюючись за своє життя та сприймаючи погрози як реальні, чоловік погодився передати кошти двома траншами – 50 000 та 100 000 гривень, які підозрювані отримали через залученого ними посередника.

Фото: СБУ

В ході санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили частину коштів, два автомобілі, мобільні телефони та інші речові докази, на які накладено арешт.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.