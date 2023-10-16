Глава МЗС Росії відвідає Північну Корею
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня перебуватиме з візитом у Північній Кореї. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС РФ, повідомляє Ділова столиця.
"18-19 жовтня на запрошення Міністерства закордонних справ КНДР міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров відвідає Корейську Народно-Демократичну Республіку з офіційним візитом", – пишуть у відомстві.
Мету візиту та інші подробиці в російському МЗС не наводять.
Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея передала Росії понад тисячу контейнерів із озброєнням та боєприпасами.