Наступ на Авдіївку: окупанти "видихаються", кількість атак зменшилися

Голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що росіяни знизили кількість штурмів та ударів по місту в останні дні. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, ситуація у місті кардинально не змінилася, а на фронті "гаряче".

"В останні дні знизилася кількість штурмів, обстрілів та авіаційних ударів. Ворог видихається" , – сказав Барабаш.

Він зазначив, що в Авдіївці залишаються 1618 цивільних, а влада намагається переконати їх евакуюватися.

"Ризиків менше для цивільних не стає, загроза життю там цілодобова" , – заявив чиновник.

Раніше офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Андрій Серган, який воює в районі Авдіївки, сказав, що українські військові фіксують "певне затишшя" у штурмах росіян, що, ймовірно, пов'язано з великими втратами ворога. Він зазначив, що одна з бригад окупантів "вже у них закінчилася", а зараз Москва кинула туди нову, Сили оборони очікують на нові атаки.