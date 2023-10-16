У Міненерго спростували застосовування графіків відключень елекрики
В Україні зараз достатньо для забезпечення потреб громадян електроенергії, що виробляється електростанціями в країні. Чутки в соцмережах про нібито застосування графіків відключень світла - неправдиві. Про це заявили в Міністерстві енергетики України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
"В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії", - зазначили у відомстві.
При цьому в міністерстві спростували такі повідомлення, та наголосили, що обмежень електропостачання "поки що не передбачається в жодній з областей країни".
"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів", - йдеться в заяві.
Коли можливі відключення світла
Як пояснили в Міненерго, такі відключення можливі "виключно у разі масованих ворожих обстрілів" та, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання.
Іншим чинником, у якому можливі відключення світла, є технологічні порушення у разі негоди.
"Енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону", - розповіли у Міненерго.