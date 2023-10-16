У Міненерго спростували застосовування графіків відключень елекрики

В Україні зараз достатньо для забезпечення потреб громадян електроенергії, що виробляється електростанціями в країні. Чутки в соцмережах про нібито застосування графіків відключень світла - неправдиві.﻿ Про це заявили в Міністерстві енергетики України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії" , - зазначили у відомстві.

При цьому в міністерстві спростували такі повідомлення, та наголосили, що обмежень електропостачання "поки що не передбачається в жодній з областей країни".

"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів" , - йдеться в заяві.

Коли можливі відключення світла

Як пояснили в Міненерго, такі відключення можливі "виключно у разі масованих ворожих обстрілів" та, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання.

Іншим чинником, у якому можливі відключення світла, є технологічні порушення у разі негоди.