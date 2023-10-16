У російському уряді заявили, що всі безпілотники отримують з Китаю
Практично всі імпортні безпілотники, якими на сьогодні володіє Росія, були поставлені з Китаю. Про це заявив глава мінфіну РФ Антон Силуанов, повідомляє Економічна правда.
Виступаючи на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків, Силуанов фактично вперше за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну на публічному рівні відкрив інформацію про джерело поставок до Росії безпілотних літальних апаратів.
"Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу і гроші необхідні виділені", - заявив російський міністр.
Така заява прозвучала в контексті анонсування нової програми РФ зі створення власної бази з виробництва безпілотників.
"Ми направляємо додаткові гроші на безпілотники. 60 з гаком мільярдів рублів враховані, (це) гроші на новий нацпроєкт з розвитку власної безпілотної бази. Завдання таке, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії", - оголосив Силуанов.