У російському уряді заявили, що всі безпілотники отримують з Китаю

Практично всі імпортні безпілотники, якими на сьогодні володіє Росія, були поставлені з Китаю. Про це заявив глава мінфіну РФ Антон Силуанов, повідомляє Економічна правда.

Виступаючи на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків, Силуанов фактично вперше за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну на публічному рівні відкрив інформацію про джерело поставок до Росії безпілотних літальних апаратів.

"Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу і гроші необхідні виділені" , - заявив російський міністр.

Така заява прозвучала в контексті анонсування нової програми РФ зі створення власної бази з виробництва безпілотників.