Федоров: "Армія дронів" за тиждень вразили 428 одиниць техніки
За тиждень Сили оборони за допомогою безпілотників уразили 428 одиниць російської техніки. Про це заявив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Українська правда.
"Абсолютний рекорд від Армії дронів — бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень. Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки.
Тож у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання. Дякую нашим героям, які в надскладних умовах тримають оборону та активно уражають окупантів", – повідомив урядовець.