Федоров: "Армія дронів" за тиждень вразили 428 одиниць техніки

За тиждень Сили оборони за допомогою безпілотників уразили 428 одиниць російської техніки.﻿ Про це заявив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Українська правда.

"Абсолютний рекорд від Армії дронів — бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень. Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки.

Тож у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання. Дякую нашим героям, які в надскладних умовах тримають оборону та активно уражають окупантів", – повідомив урядовець.