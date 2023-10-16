У Газі заявили, що Ізраїль не відновив водопостачання

Водопостачання в Газі не відновлено, заявив у понеділок директор управління водопостачання анклаву Мунтер Шублак, повідомляє Укрінформ.

"Я рішуче заперечую новини про постачання води в сектор Гази, це неправдиві звинувачення і брехня" , - сказав Шублак.

Управління ООН з гуманітарних питань (УКГП) заявило в суботу, що більшість людей в Газі не мають доступу до води.

"Люди споживають солонувату воду з сільськогосподарських колодязів, що викликає серйозне занепокоєння щодо поширення захворювань, які передаються через воду" , - йдеться в заяві Управління.

Як зазначається, поки незрозуміло, чи вплинуло відключення Ізраїлем електроенергії в Газі на водопостачання.

Раніше в Ізраїлі заявили, що відновили водопостачання в сектор Гази, яке було припинене після терористичної атаки ХАМАС минулої суботи.

Своєю чергою генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Ізраїль запобігти гуманітарній катастрофі після того, як ізраїльська армія розпорядилася евакуювати понад мільйон людей з півночі Гази на південь регіону.