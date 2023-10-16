Україна продовжить розширювати свій морський коридор – Кубраков

З моменту виходу з "зернової угоди" РФ здійснила 17 масованих атак, що призвело до зниження на 40% експортного потенціалу портів, та продовжує створювати загрози для судноплавства у Чорному морі. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна.

"Росія створює загрози для судноплавства в Чорному морі, але українські військові знають, як дати відчутну відсіч окупантам. Завдяки цьому ми змогли створити можливість для роботи тимчасового коридору для цивільних суден. У світі він вже отримав назву "український коридор" , - заявив Кубраков.

За його словами, від моменту виходу з Зернової угоди РФ завдала вже 17 масованих атак по портовій інфраструктурі України, що призвело до зниження експортного потенціалу портів на 40%. Водночас, рух суден новим коридором продовжується, а влада працює над його розширенням.

"На сьогодні вже 21 судно скористалися цим коридором для експорту, та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу" , - наголосив міністр.

Нагадаємо, "український морський коридор" почав діяти завдяки діям МІУ та морському фронту, який розгорнули українські війська, змусивши ворога відступити та втратити контроль у Чорному морі.

Водночас для того, щоб наростити обсяг експорту новим коридором, необхідно посилити ППО в портах, забезпечити безпеку суден у морі від мін, та розробити систему страхування, з залученням міжнародних страхових компаній.