Омбудсмен підтвердив участь Катару в поверненні дітей з РФ

Катар залучений до процесів повернення українських дітей, незаконно вивезених у РФ. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець, відповідаючи на запитання про інформацію щодо того, що до України повертаються чотири дитини і що це відбулося завдяки підтримці і домовленостям з урядом Катару, повідомляє Укрінформ.

"Як людина, яка безпосередньо цим займається, я починаю коментувати тоді, коли українські діти (вже перебувають – ред.) на території України. Станом на зараз я можу лише підтвердити, що це відповідає правді, що Катар у нас залучений до цих процесів. Але деталі я скажу тоді, коли всі четверо дітей будуть на території України. Станом на зараз ця операція ще триває" , – сказав він.

Як повідомлялося, за даними агенції Reuters, трьох українських дітей, незаконно вивезених до РФ, цього тижня передадуть катарським дипломатам у Москві відповідно до механізму, створеного Катаром з метою повернення значної кількості викрадених росіянами дітей в Україну.

Також Катар посприяв поверненню ще однієї української 7-річної дитини, яка возз’єдналася зі своєю бабусею та прямує в Україну через Естонію,