У європейських сховищах рекордна кількість газу за всю історію

Європейські підземні сховища газу (ПСГ) станом на 14 жовтня заповнені на 97,9%, що є рекордним значенням за всю історію спостережень. Про це свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe (GIE), повідомляє ExPro.

У сховищах зберігається понад 105,1 млрд куб м газу, що також є рекордним обсягом, а максимальна потужність складає близько 107,4 млрд куб м.

Протягом вересня до сховищ було закачано всього 3,2 млрд куб м газу, що на 62% менше, ніж торік за цей період. Таке зниження темпів закачування газу відбулось у зв’язку із тривалими технічними обслуговуваннями в Норвегії через які значні обсяги газу для експорту в Європу були недоступні.

Вже у жовтні постачання газу з Норвегії відновилось і за перші 14 днів до сховищ було закачано понад 2,1 млрд куб м.

У 2022 році сезон закачування тривав до 14 листопада, а сховища тоді були заповнені на 95,6% і в них зберігалось 100,9 млрд куб м газу. В цьому році сховища вже заповнені майже вщент, а відбирати газ в умовах зниженого попиту немає сенсу.

Попри рекордно високі запаси газу в Європі, а також достатні вільні потужності для закачування в українських ПСГ, іноземні компанії у жовтні скоротили обсяги закачування газу до України. Це, у першу чергу, пов’язано з високими цінами на газ у Європі. За словами очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова, іноземні компанії зберігають в українських ПСГ понад 2,2 млрд куб м природного газу.