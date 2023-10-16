Єгипет запевнив, що евакуація українців з Гази у пріоритеті – омбудсмен

Влада Єгипту вже отримала списки українців для евакуації з Сектору Газа. Це буде її пріоритетом.﻿ Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Евакуація громадян України буде у пріоритеті у єгипетської влади. Це прямі слова заступника (міністра закордонних справ з питань захисту прав людини - ред.) Халіда Ель-Баклі. Я вчора з ним спілкувався. Сьогодні о 12:00 наш посол передав їм списки, де вкотре він підтвердив, що влада Єгипту зараз працює, щоб максимально швидко відкрити КПП Рафах, через який відбуватиметься евакуація цивільних" , - розповів Лубінець.

При цьому він уточнив, що станом на зараз офіційної інформації про відкриття пункту на кордоні з Єгиптом немає і влада країни поки не давала дозволу, щоб евакуаційні групи підходили ближче до цього пункту перетину.

За словами Лубінця, кількість громадян України, які хочуть виїхати з Сектору Газа, постійно зростає. При цьому більше половини з тих, хто вже звернувся за допомогою, знаходяться у безпосередній близькості до КПП Рафах.