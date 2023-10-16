ЗМІ: Ізраїль відмовив дати згоду на офіційний візит Зеленського
Ізраїль відповів відмовою на запит Офісу президента щодо прохання дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського до країни після нападу з боку ісламістського угруповання ХАМАС, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє The Times of Israel з посиланням на івритомовні ЗМІ.
Повідомляється, що ізраїльська сторона мотивувала відмову тим, що зараз візит Зеленського "не на часі".
Нагадаємо: 11 жовтня портал Axios із посиланням на співрозмовників в українській та ізраїльській владі повідомив, що Офіс президента України надіслав запит до ізраїльської сторони з проханням дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського.
Очікувалось, що візит українського президента мав на меті виявити солідарність із Ізраїлем, який 7 жовтня зазнав нападу з боку ісламістського угруповання ХАМАС.
Передісторія:
- ХАМАС атакував Ізраїль 7 жовтня і взяв заручників.
- У відповідь ізраїльська армія намагається знищити інфраструктуру ісламістського угрповання на теритії Сектора Гази.
- Влада Ізраїлю заявляла, що це буде довга війна.
- Вранці 16 жовтня ЗМІ повідомили, що Єгипет, Ізраїль і США домовилися про тимчасове припинення вогню з 09:00 в південній частині Гази, де розташований пропускний пункт Рафах, однак в ізраїлського прем'єра спростували цю інформацію.