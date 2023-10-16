Кулеба: Росію необхідно виключити з ОБСЄ, щоб урятувати організацію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про необхідність виключити Росію зі складу ОБСЄ, назвавши РФ головною загрозою для Європи, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на пресконференції з главою ОБСЄ Буяром Османі в Києві в понеділок.

"Москва фактично взяла ОБСЄ в заручники, маніпулюючи принципом консенсусу і таким чином руйнуючи організацію зсередини", – зазначив глава українського МЗС.

За його словами, Росія прагне посіяти хаос і дестабілізацію. Кулеба назвав її найбільшою загрозою безпеці й співробітництву в Європі.

"Я сьогодні підтвердив свою позицію, що якщо ми хочемо врятувати ОБСЄ, врятувати безпеку й співробітництво в Європі, маємо виставити Росію за двері ОБСЄ і за двері Європи. Так буде краще для всіх", – наголосив український міністр.

Він підкреслив, що Росія зараз "вбиває" ОБСЄ і додав, що "легко собі уявляє" цю організацію без РФ.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня до Києва прибув міністр закордонних справ Північної Македонії і глава ОБСЄ Буяр Османі.

Османі зазначив, що розпочав головування своєї держави в ОБСЄ у 2023 році поїздкою в Україну, і тепер вирішив знову повернутися наприкінці року.