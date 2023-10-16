Німеччина повертає стаціонарний контроль на кордонах з Польщею, Чехією і Швейцарією

Після довгих вагань федеральний уряд Німеччини готує стаціонарний контроль на додаткових ділянках кордону, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Welt.

Глава МВС Ненсі Фезер оголосила в другій половині дня, що в понеділок вона повідомила Європейській комісії про запровадження тимчасового внутрішнього прикордонного контролю на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією.

Рішення "спочатку діє протягом десяти днів, починаючи від сьогодні, 16 жовтня 2023 року, і може бути продовжене на загальний термін до двох місяців". Водночас, контроль на сухопутному кордоні з Австрією знову продовжать на шість місяців – він діє з 2015 року.

Це означає, кажуть у міністерстві, що федеральна поліція тепер може використовувати ті ж ресурси на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією, які вона вже давно використовує на кордоні з Австрією.

За останні кілька тижнів було значно збільшено кількість завуальованих обшуків по всій прикордонній зоні та проведено спільні патрулювання з прикордонною поліцією Польщі та Чехії на їхній території. Вже існує такий спільний план дій зі Швейцарією. Ці заходи слід продовжувати у тісній координації з сусідніми країнами, зазначила Фезер.

"Бізнес контрабандистів стає все більш жорстоким і безпринципним. Жахлива смерть сімох людей, які були незаконно переправлені через німецько-австрійський кордон у п'ятницю ввечері, глибоко шокувала нас", – сказала Фезер.

Водночас Німеччина потребує "ефективного обмеження нелегальної міграції, щоб полегшити навантаження на наші муніципалітети", додала вона.

За даними Міністерства внутрішніх справ, на початок жовтня Федеральна поліція вже виявила близько 98 000 несанкціонованих в'їздів до Німеччини у 2023 році, а у 2022 році їх було загалом близько 92 000.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився за обмеження нелегальної міграції у країну.

Зі свого боку канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін прагне приборкати нелегальну міграцію за допомогою більш суворого прикордонного контролю.

Також повідомляли, що міністри внутрішніх справ Німеччини, Польщі та Чехії досягли домовленості про створення спільної робочої групи, яка працюватиме під егідою Європолу, для ефективної боротьби з "нелюдською контрабандою".