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ЗМІ дізналися, як РФ кораблями може возити зброю з КНДР для війни в Україні

ЗМІ дізналися, як РФ кораблями може возити зброю з КНДР для війни в Україні
Фото: kremlin.ru

Кораблі РФ від з середини серпня до середини жовтня декілька разів забирали вантажі з Північної Кореї. Вони доставляли їх до військового порту на Далекому Сході Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Washington Post.

У мережі з'явилися супутникові фото, які було проаналізовано фахівцями лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. За словами спеціалістів, протягом двох останніх місяців кораблі РФ, які пов'язані з військово-транспортними мережами, збирали вантажі з Північної Кореї. Вони перевозили їх та доставляли до військового порту Росії.

ЗМІ дізналися, як РФ кораблями може возити зброю з КНДР для війни в Україні

Британські фахівці вважають, що операція між Росією та Північною Кореєю є "більш регулярною, масштабною і тривалою". Зокрема супутникові знімки свідчать про те, що у середині серпня два вантажні судна під російським прапором "Ангара" та "Марія" почали курсувати між північнокорейським портом Раджин і захищеним портовим комплексом у Дунаї на Далекому Сході РФ.

Від середини серпня і до 14 жовтня ці судна здійснили щонайменше п’ять рейсів у обидва боки.

ЗМІ дізналися, як РФ кораблями може возити зброю з КНДР для війни в Україні

Водночас дані сайту Marine Traffic свідчать, що російські кораблі вимкнули сигнал автоматичної системи ідентифікації, таким чином приховавши своє місцеперебування.

ЗМІ дізналися, як РФ кораблями може возити зброю з КНДР для війни в Україні
"Попри те, що неможливо сказати, що саме перевозиться, на нових знімках видно, що кораблі пов’язані з російською мережею військової логістики, що дає підстави припускати, що ці комерційні судна перевозять військове обладнання, кажуть аналітики RUSI і американські офіційні особи", – пише WP.

Приблизно в той час розпочалися постачання з КНДР, на складі боєприпасів у російському Тихорєцьку, що неподалік від українського кордону, почали стрімко розширюватися ями для боєприпасів. Вони були заповнені протягом останніх тижнів після прибуття залізничних вагонів. У RUSI вважають, що колір і розмір контейнерів збігаються з вантажами з Раджану до Дунаю.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина

Зустріч двох диктаторів має відбулась під час щорічного Східного економічного форуму. Вони мали домовитись про передачу північнокорейської зброї РФ, в тому числі, і артилерійських боєприпасів.

За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки що немає.

Станом на ранок 12 вересня повідомлялось, що Кім Чен Ин вранці вже прибув до РФ - його потяг побачили на прикордонній станції Хасан.

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