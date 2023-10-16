На Донеччині ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 - Тарнавський
На Таврійському напрямку Сили оборони України знищили російський штурмовик Су-25, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За словами Тарнавського, загальні втрати ворога за добу склали 472 особи. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 8 артилерійських систем, 1 засіб ППО, літак Су-25, 13 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 — спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога.
"Воїни ОСУВ "Таврія" на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25", — зазначив він.
В той же час, ворог протягом минулої доби завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень, окрім того здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1321 вогневе завдання.
Як повідомлялось, 15 жовтня 25-та окрема повітрянодесантна бригада збила багатоцільовий вертоліт російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8.