Зеленський обговорив із президентом Фінляндії ситуацію на полі бою
Президент Володимир Зеленський провів телефону розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Серед іншого вони обговорили ситуацію на українському полі бою, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення голови держави в Telegram.
"Подякував за вже 19-й пакет оборонної допомоги від Фінляндії та дієву участь у реалізації формули миру, зокрема пункту про радіаційну та ядерну безпеку", - заявив Зеленський.
Він також додав, що розповів фінському лідеру про цьогорічне продовження ініціативи "Зерно з України".
Також лідери двох країн обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію на полі бою в Україні.
Допомога Україні від Фінляндії
Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.
Раніше в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.
Нещодавно стало відомо, що уряд Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане вже 19-м.