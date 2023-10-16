ОВА: Росіяни атакували Херсонщину авіабомбами з п'яти винищувачів
У понеділок ввечері п'ять винищувачів російських військ випустили авіабомби по Херсонщині, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
За попередньою інформацією, випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району.
Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється.
Нагадаємо:
13 жовтня росіяни скинули вибухівку на авто з подружжям в Бериславі: дружина загинула, чоловік у лікарні.