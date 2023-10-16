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ОВА: Росіяни атакували Херсонщину авіабомбами з п'яти винищувачів

ОВА: Росіяни атакували Херсонщину авіабомбами з п'яти винищувачів
Фото: Oleg Belyakov

У понеділок ввечері п'ять винищувачів російських військ випустили авіабомби по Херсонщині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

За попередньою інформацією, випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району.

Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється.

Нагадаємо:

13 жовтня росіяни скинули вибухівку на авто з подружжям в Бериславі: дружина загинула, чоловік у лікарні.

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