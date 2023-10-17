До кордону з Газою рухаються вантажівки з гумодопомогою – ЗМІ

Конвої з гуманітарною допомогою в Єгипті рухаються до кордону з Сектором Гази.﻿ Про це пише CNN з посиланням на єгипетське державне ЗМІ Al-Qahera News, повідомляє Українська правда.

Конвої з гуманітарною допомогою в Ель-Аріші рухаються до прикордонного переходу Рафах в Газі.

Ель-Аріш знаходиться приблизно за 45 кілометрів від прикордонного переходу Рафах.

Раніше в понеділок міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі заявив, що не було досягнуто жодного прогресу в спробах відкрити контрольно-пропускний пункт Рафах між Єгиптом і Газою, в той час як офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заперечив наявність будь-яких домовленостей щодо його відкриття.

Літаки з допомогою з Йорданії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Червоного Хреста прибули в Ель-Аріш у четвер.