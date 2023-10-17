Курс валют НБУ на 17 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 17 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 16 жовтня знизився на 4 коп. до 36.33 за 1 долар.

Євро не змінився, і його курс становив 38.28 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 16 жовтня 2023 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.74 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 16 жовтня 2023 року.

Курс фунта стерлінгів знизився на 7 коп. до 44.25 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 19 коп. до 40.28 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 12 коп. до 8.55 за 1 польський злотий.