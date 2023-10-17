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ЗСУ за добу знищили 800 окупантів та 26 артсистем – Генштаб

ЗСУ за добу знищили 800 окупантів та 26 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 800 військових РФ, а також знищили 14 танків, 26 артилерійських систем та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 17.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 289430 (+800) осіб ліквідовано;
  • танків - 4979 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 9405 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 6936 (+26) од.;
  • РСЗВ - 814 од.;
  • засоби ППО - 547 од.;
  • літаків – 318 од.;
  • вертольотів - 317 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5291 (+11) од.;
  • крилаті ракети - 1533 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 20 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9293 (+22) од.;
  • спеціальна техніка - 982 (+1) од.

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