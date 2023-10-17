ЗСУ за добу знищили 800 окупантів та 26 артсистем – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 800 військових РФ, а також знищили 14 танків, 26 артилерійських систем та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 17.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 289430 (+800) осіб ліквідовано;
- танків - 4979 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 9405 (+20) од.;
- артилерійських систем - 6936 (+26) од.;
- РСЗВ - 814 од.;
- засоби ППО - 547 од.;
- літаків – 318 од.;
- вертольотів - 317 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5291 (+11) од.;
- крилаті ракети - 1533 (+2) од.;
- кораблі/катери - 20 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9293 (+22) од.;
- спеціальна техніка - 982 (+1) од.