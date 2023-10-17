Парламентські вибори у Польщі: підрахунок голосів завершили

У Польщі завершили підрахунок понад 99% голосів; результати майже збіглися з екзитполом та підтверджують шанси на зміну влади у Польщі, повідомляє Європейська правда.

Результат керівної партії "Право і справедливість" виявився дещо нижчим, ніж прогноз екзитполу – 35,44% (прогноз – 36,6%). Так само дещо менший результат ключового опозиційного блоку "Громадянська платформа" – 30,65% (прогноз – 31%).

"Третій шлях" набрав більше, ніж прогнозували – 14,41% (екзитпол – 13,5%).

"Лівиця" отримала 8.59% (екзитпол – 8,6%), а крайня права і антиукраїнська "Конфедерація" – 7,16%, майже на процентний пункт більше за прогноз екзитполу (6,4%).

Таким чином, "Громадянська платформа, "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.