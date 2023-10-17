Стрілянина в Брюсселі: загинуло двоє шведів, шукають терориста ІДІЛ

Стрілянина у Брюсселі виявилася ісламістським терактом, виконавця якого ще розшукують; двоє загиблих – громадяни Швеції, повідомляє Європейська правда.

Як стало відомо, терорист у яскравій помаранчевій куртці прибув на місце злочину на скутері, та, спішившись, почав стріляти у перехожих з бойової зброї і погнався за тими, хто намагався сховатися у найближчій будівлі. Після розправи стрілець з вигуками "Аллах Акбар" скочив на скутер і поїхав.

Внаслідок стрілянини загинули двоє осіб – шведські вболівальники, які приїхали підтримати свою команду у матчі з Бельгією, що мав пройти за кілька кілометрів від цього місця. Також отримав поранення шофер таксі, загрози для його життя немає.

Нападника досі не спіймали. За першими даними розслідування, він є 45-річним вихідцем з Тунісу на ім’я Абедсалем Л. і останнім часом проживав у Брюсселі. Вдома у чоловіка пройшли обшуки.

Журналісти знайшли відео, які Абдесалем зняв перед і після нападу, що підтверджують його терористичні мотиви. У другому відео чоловік, говорячи арабською, називає себе "моджахедом, що бореться за справу Бога і "Ісламської держави" та нахваляється, що "помстився за мульман", убивши трьох шведів.

Прем’єр Бельгії Александр де Кроо назвав теракт "боягузливим нападом". З його слів, нападник умисно цілився у шведів. Раніше у ЗМІ зазначали, що вболівальники були одягнені у футболки, що дозволяли ідентифікувати їх як шведів. Де Кроо висловив співчуття прем’єру Швеції Ульфу Крістерссону.

Через стрілянину зупинили футбольний матч між Бельгією та Швецією, на який і мали йти загиблі, стадіон очепила поліція з міркувань безпеки. Також закрили кілька станцій метро. Мешканців Брюсселя закликали без нагальної потреби не виходити з дому.

У регіоні Брюсселю оголосили 4й, найвищий рівень терористичної загрози, що означає нагальну небезпеку, а по всій країні – 3-й.