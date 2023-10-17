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Окупанти вночі вдарили по Слов’янську, влучили у гуртожиток

Окупанти вночі вдарили по Слов’янську, влучили у гуртожиток
Фото: t.me/IhorMoroz_donoda

Російські окупанти вночі завдали ударів по центру Слов’янська на Донеччині, влучивши у гуртожиток коледжу.﻿ Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, повідомляє Українська правда.

"Вівторок, 17 жовтня. Неспокійна ніч у Словʼянську. Вночі – два прильоти у центр міста, вул. Свободи. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу", – зазначив Лях.

За його словами, обійшлося без жертв.

Судячи з відео, зруйновані верхні поверхи частини будівлі.

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