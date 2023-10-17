Окупанти вночі вдарили по Слов’янську, влучили у гуртожиток
Російські окупанти вночі завдали ударів по центру Слов’янська на Донеччині, влучивши у гуртожиток коледжу. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, повідомляє Українська правда.
"Вівторок, 17 жовтня. Неспокійна ніч у Словʼянську. Вночі – два прильоти у центр міста, вул. Свободи. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу", – зазначив Лях.
За його словами, обійшлося без жертв.
Судячи з відео, зруйновані верхні поверхи частини будівлі.
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